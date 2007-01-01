Характеристики товара
Описание
Стул Truffle привлекает элегантной формой и уютной отделкой. Обивка из приятного на ощупь велюра в тёплом бежевом оттенке придаёт модели нежный и утончённый вид, а плавно изогнутая спинка с мягкими контурами поддерживает спину и подчёркивает современный характер. Круглое сиденье с оптимальной глубиной и удобная обтекаемая спинка создают ощущение уюта при длительном использовании. Встроенный поворотный механизм повышает удобство при общении или работе за столом, позволяя легко менять положение. Металлическая крестовина на четырёх ножках обеспечивает отличную устойчивость и выдерживает нагрузку до 100 кг. Стул Truffle отлично подойдёт для кухни, гостиной или кабинета, органично вписываясь в современные, скандинавские и минималистичные интерьеры. Его лаконичный силуэт и нежная велюровая отделка помогут создать стильное и комфортное пространство для жизни и общения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина550 мм
- Высота760 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес7.35 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаЛДСП, металл
- Цветтемно-серый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки690 мм
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Вес упаковки7.60 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет