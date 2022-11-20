Товар в корзине. Перейти
Кресло пластиковое Doga, капучино - фото 1Кресло пластиковое Doga, капучино - фото 2Кресло пластиковое Doga, капучино - фото 3Кресло пластиковое Doga, капучино - фото 4Кресло пластиковое Doga, капучино - фото 5

Кресло пластиковое Doga, капучино

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое Bora, тортора
Кресло пластиковое Bora, тортора
Следующий Кресло пластиковое Doga, марсала
Кресло пластиковое Bora, тортора

Характеристики товара

Описание

Кресло Doga из пластика. Материал - полипропилен со стекловолокном, что обеспечивает вандалоустойчивость, материал прокрашен в массе, поэтому царапины на нем не будут видны, не выцветает под воздействием УФ-лучей. Матовая структура и цвет. Ножки не скользящие, устойчивые

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота835 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина565 мм
  • Вес4.8 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Объём упаковки0.49 м3

Похожие товары

Стул Moris пластик белыйНастоящее фото товара Стул Moris пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99026
7 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Moris пластик белый

В наличии 50 шт.
Стул Moris пластик желтыйНастоящее фото товара Стул Moris пластик желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99013
7 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Moris пластик желтый

В наличии 28 шт.
Стул Moris пластик оранжевыйНастоящее фото товара Стул Moris пластик оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99013
7 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Moris пластик оранжевый

В наличии 77 шт.
Стул Moris пластик черныйНастоящее фото товара Стул Moris пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99013
7 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Moris пластик черный

Стул Neo пластик бежевыйНастоящее фото товара Стул Neo пластик бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99026
7 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Neo пластик бежевый

В наличии 33 шт.
Стул Neo пластик белыйНастоящее фото товара Стул Neo пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99026
7 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Neo пластик белый

В наличии 7 шт.
Стул Neo пластик горчичныйНастоящее фото товара Стул Neo пластик горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
9

Стул Neo пластик горчичный

В наличии 51 шт.
Стул Neo пластик пыльно-розовыйНастоящее фото товара Стул Neo пластик пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
11

Стул Neo пластик пыльно-розовый

В наличии 48 шт.
Стул Neo пластик черныйНастоящее фото товара Стул Neo пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99026
7 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Neo пластик черный

В наличии 6 шт.
Стул складной Джон металлик, белыйНастоящее фото товара Стул складной Джон металлик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 39033
4 990 ₽Оптовая цена
40Хит

Стул складной Джон металлик, белый

В наличии 32 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Борно серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
11

Стул Борно серый

Полукресло Eames, печворк классическийНастоящее фото товара Полукресло Eames, печворк классический, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
10

Полукресло Eames, печворк классический

В наличии 30 шт.
Барный табурет Кавагучи, зеленый велюрНастоящее фото товара Барный табурет Кавагучи, зеленый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
5

Барный табурет Кавагучи, зеленый велюр

В наличии 30 шт.
Стул полубарный Фаро, темно-серыйНастоящее фото товара Стул полубарный Фаро, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
14

Стул полубарный Фаро, темно-серый

Стол обеденный БуракНастоящее фото товара Стол обеденный Бурак, произведённого компанией ChiedoCover
155 190
Оптовая цена
13

Стол обеденный Бурак

Стол обеденный ДемирНастоящее фото товара Стол обеденный Демир, произведённого компанией ChiedoCover
108 390
Оптовая цена
14

Стол обеденный Демир

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден