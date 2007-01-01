Характеристики товара
Описание
Компактное кресло для посетителей в классическом дизайне. Эргономичная спинка и широкое сидение обеспечат комфорт и продуктивность на протяжении всего рабочего дня.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина550 мм
- Высота1080 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Материал сиденьяэкокожа
Параметры упаковки
- Ширина упаковки680 мм
- Высота упаковки620 мм
- Глубина упаковки760 мм
- Объём упаковки0.32 м3
- Изделия стопируютсяНет