Характеристики товара
Описание
Шезлонг деревянный изготовлен из цельного массива березы , имеет складную конструкцию с регулировкой наклона спинки в 4 положениях. Незаменимая вещь для отдыха, будет радовать вас в доме, на даче, у бассейна или в бане. Основание выполнено из гладко отшлифованной древесины и является ортопедической конструкцией, подстраивается под изгибы тела, чем обеспечивает ощущение комфорта. Дерево вечный материал при правильном и аккуратном использовании, по своим теплопроводным характеристикам древесина всегда гарантирует приятные ощущения в прохладную погоду и в самые жаркие дни. В конструкции шезлонга используются только качественные материалы для того чтобы радовать вас долгие годы.
Основные характеристики
- Высота105 мм
- Ширина110 мм
- Длина650 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Вес8.6 кг
- Допустимая нагрузка120 кг
- Количество мест1
- Размер упаковки1400*650*50 мм см