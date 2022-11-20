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Кресло шезлонг Мартин, дерево

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Стул садовый Сандино, шезлонг

Характеристики товара

Описание

Шезлонг деревянный изготовлен из цельного массива березы , имеет складную конструкцию с регулировкой наклона спинки в 4 положениях. Незаменимая вещь для отдыха, будет радовать вас в доме, на даче, у бассейна или в бане. Основание выполнено из гладко отшлифованной древесины и является ортопедической конструкцией, подстраивается под изгибы тела, чем обеспечивает ощущение комфорта. Дерево вечный материал при правильном и аккуратном использовании, по своим теплопроводным характеристикам древесина всегда гарантирует приятные ощущения в прохладную погоду и в самые жаркие дни. В конструкции шезлонга используются только качественные материалы для того чтобы радовать вас долгие годы.

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Основные характеристики

  • Высота105 мм
  • Ширина110 мм
  • Длина650 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Вес8.6 кг
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Количество мест1
  • Размер упаковки1400*650*50 мм см

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