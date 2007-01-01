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Кресло Косморекс

Артикул: CH-015-836
44 оценки
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Характеристики товара

Описание

Представляем вариант складного деревянного кресло-шезлонга для дачи, которое за пару движений руками превращается в мобильную конструкцию. Экологическая чистота этой мебели позволяет вольно определять ее место: на террасе, у бассейна, внутри помещения, в саду.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в собранном виде. Упакован в термоусадочную пленку. Пиковая нагрузка 210 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота1100 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес9,1 кг
  • Максимальная нагрузка210 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1240 мм
  • Высота упаковки160 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Вес упаковки10.20 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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