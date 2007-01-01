Характеристики товара
Описание
Представляем вариант складного деревянного кресло-шезлонга для дачи, которое за пару движений руками превращается в мобильную конструкцию. Экологическая чистота этой мебели позволяет вольно определять ее место: на террасе, у бассейна, внутри помещения, в саду.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в собранном виде. Упакован в термоусадочную пленку. Пиковая нагрузка 210 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина1000 мм
- Высота1100 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес9,1 кг
- Максимальная нагрузка210 кг
- Материал каркасадерево
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1240 мм
- Высота упаковки160 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Вес упаковки10.20 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет