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Кресло Soft Lounge

Артикул: CH-074-627
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина830 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья420 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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