Товар в корзине. Перейти
Кресло Panther Ткань Оранжевый/Черный - фото 1Кресло Panther Ткань Оранжевый/Черный - фото 2Кресло Panther Ткань Оранжевый/Черный - фото 3Кресло Panther Ткань Оранжевый/Черный - фото 4Кресло Panther Ткань Оранжевый/Черный - фото 5

Кресло Panther Ткань Оранжевый/Черный

Артикул: CH-052-507
9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло President CF Экокожа Черный
Кресло President CF Экокожа Черный
Следующий Кресло Mega Сетка Черный
Кресло President CF Экокожа Черный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1260/1340 мм
  • Ширина сиденья560 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья440/520 мм
  • Обивкаткань
  • Каркаснемонолитный пластик
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветоранжевый, черный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Кресло Арни, ножки орехНастоящее фото товара Кресло Арни, ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
48

Кресло Арни, ножки орех

Кресло Арни, темно-коричневыйНастоящее фото товара Кресло Арни, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
46

Кресло Арни, темно-коричневый

Кресло Арни, коричневыйНастоящее фото товара Кресло Арни, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
30

Кресло Арни, коричневый

Кресло Арни, белыйНастоящее фото товара Кресло Арни, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
36

Кресло Арни, белый

Кресло Арни, зеленыйНастоящее фото товара Кресло Арни, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
38

Кресло Арни, зеленый

Кресло Арни, голубойНастоящее фото товара Кресло Арни, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
35

Кресло Арни, голубой

Кресло Арни, рогожка бежеваяНастоящее фото товара Кресло Арни, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
41

Кресло Арни, рогожка бежевая

Кресло Арни, черная рогожкаНастоящее фото товара Кресло Арни, черная рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
42

Кресло Арни, черная рогожка

Кресло Арни, шенилл красныйНастоящее фото товара Кресло Арни, шенилл красный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
35

Кресло Арни, шенилл красный

Кресло Арни, шенилл синийНастоящее фото товара Кресло Арни, шенилл синий, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
33

Кресло Арни, шенилл синий

С этим товаром покупают

Чехол для стола 10Настоящее фото товара Чехол для стола 10, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
50

Чехол для стола 10

Хит
Чехол для стола 21 праздничный, золотойНастоящее фото товара Чехол для стола 21 праздничный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
35

Чехол для стола 21 праздничный, золотой

Чехол 22 для коктейльного стола, серебряныйНастоящее фото товара Чехол 22 для коктейльного стола, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
40

Чехол 22 для коктейльного стола, серебряный

Чехол для стола 01, 1500х800, белыйНастоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
36

Чехол для стола 01, 1500х800, белый

Чехол на стол 25, еврофатин с подкладом, синийНастоящее фото товара Чехол на стол 25, еврофатин с подкладом, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
38

Чехол на стол 25, еврофатин с подкладом, синий

Другие товары из раздела мягкие кресла

Кресло SofaНастоящее фото товара Кресло Sofa, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890
Оптовая цена
35

Кресло Sofa

Настоящее фото товара Кресло - качалка Kiks, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
44

Кресло - качалка Kiks

Настоящее фото товара Кресло Маиро, произведённого компанией ChiedoCover
от45 090
Оптовая цена
49

Кресло Маиро

Кресло IMOLA, латтеНастоящее фото товара Кресло IMOLA, латте, произведённого компанией ChiedoCover
89 490
Оптовая цена
34

Кресло IMOLA, латте

В наличии 1 шт.
Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орехНастоящее фото товара Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
31

Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех

Распродажа
Кресло Декстер синееНастоящее фото товара Кресло Декстер синее, произведённого компанией ChiedoCover
14 99043
25 990 ₽Оптовая цена
48

Кресло Декстер синее

В наличии 8 шт.
Кресло GroovyНастоящее фото товара Кресло Groovy, произведённого компанией ChiedoCover
от74 890
Оптовая цена
47

Кресло Groovy

Кресло Лора береза, голубоеНастоящее фото товара Кресло Лора береза, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена
47

Кресло Лора береза, голубое

Кресло офисное Варуни PUНастоящее фото товара Кресло офисное Варуни PU, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
10

Кресло офисное Варуни PU

New
Кресло обеденное Paradise Экокожа БежевыйНастоящее фото товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
18 390
Оптовая цена
10

Кресло обеденное Paradise Экокожа Бежевый

Товар в корзине

Кресло Panther Ткань Оранжевый/Черный
Кресло Panther Ткань Оранжевый/Черный
от 24 990
В корзине

С этим товаром покупают

Чехол для стола 10Настоящее фото товара Чехол для стола 10, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
50

Чехол для стола 10

Хит
Чехол для стола 21 праздничный, золотойНастоящее фото товара Чехол для стола 21 праздничный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
35

Чехол для стола 21 праздничный, золотой

Чехол 22 для коктейльного стола, серебряныйНастоящее фото товара Чехол 22 для коктейльного стола, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
40

Чехол 22 для коктейльного стола, серебряный

Чехол для стола 01, 1500х800, белыйНастоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
36

Чехол для стола 01, 1500х800, белый