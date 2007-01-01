Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина700 мм
- Высота1260/1340 мм
- Ширина сиденья560 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес19.7 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветоранжевый, черный
- Обивкаткань
- Каркаспластик
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки290 мм
- Глубина упаковки900 мм
- Вес упаковки22.80 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет