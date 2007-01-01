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Настоящее фото товара Кресло Panther Ткань Оранжевый/Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Panther Ткань Оранжевый/Черный
9 оценок
21 600
Товар в корзине. Перейти
Кресло Panther Ткань Оранжевый/Черный - фото 1Кресло Panther Ткань Оранжевый/Черный - фото 2Кресло Panther Ткань Оранжевый/Черный - фото 3Кресло Panther Ткань Оранжевый/Черный - фото 4Кресло Panther Ткань Оранжевый/Черный - фото 5

Кресло Panther Ткань Оранжевый/Черный

Артикул: CH-052-507
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1260/1340 мм
  • Ширина сиденья560 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1260/1340 мм
  • Ширина сиденья560 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес19.7 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветоранжевый, черный
  • Обивкаткань
  • Каркаспластик

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки290 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Вес упаковки22.80 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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