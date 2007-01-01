Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Солейс Гольф, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Солейс Гольф, пластик
12 оценок
4 090
Товар в корзине. Перейти
Кресло Солейс Гольф, пластик - фото 1Кресло Солейс Гольф, пластик - фото 2Кресло Солейс Гольф, пластик - фото 3Кресло Солейс Гольф, пластик - фото 4Кресло Солейс Гольф, пластик - фото 5

Кресло Солейс Гольф, пластик

Артикул: CH-069-640
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота950/1140 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Солэйс Самба, пластик
Фотография товара Кресло Солэйс Самба, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Солейс Б/П, овалина, пластик
Фотография товара Кресло Солейс Б/П, овалина, пластик от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло имеет высокую эргономичную спинку и сидение с увеличенной мягкой подушкой. Механизм, установленный на кресле, позволяет регулировать угол наклона, высоты спинки и глубины сидения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота950/1140 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья420/560 мм

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки574 мм
  • Высота упаковки574 мм
  • Глубина упаковки252 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела стулья-кресла

Фотография товара Кресло Relax, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Relax, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
74 790
Оптовая цена

Кресло Relax, коричневый

10
Фотография товара Кресло Relax, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Relax, черный, произведённого компанией ChiedoCover
74 790
Оптовая цена

Кресло Relax, черный

7
Фотография товара Кресло Double, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Double, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена

Кресло Double, черный

12
Фотография товара Стул Rhythm GTS от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rhythm GTS, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Стул Rhythm GTS

10
Фотография товара Кресло Edge Т-01 ПВМ, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Edge Т-01 ПВМ, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Кресло Edge Т-01 ПВМ, пластик

5
Фотография товара Кресло Maximum Н/П, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Maximum Н/П, хром, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена

Кресло Maximum Н/П, хром

13
Фотография товара Кресло Ford, дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ford, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
15 390
Оптовая цена

Кресло Ford, дерево

15
Фотография товара Кресло Clay, дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Clay, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
15 390
Оптовая цена

Кресло Clay, дерево

8
Фотография товара Кресло Nash Н/П, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Nash Н/П, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Кресло Nash Н/П, пластик

11
Фотография товара Кресло Kimberly, Letto 01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kimberly, Letto 01, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Кресло Kimberly, Letto 01

9

Товар в корзине

Кресло Солейс Гольф, пластик
Кресло Солейс Гольф, пластик
4 090
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности