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Настоящее фото товара Кресло лаунж Бостон велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло лаунж Бостон велюр бежевый
26 оценок
17 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло лаунж Бостон велюр бежевый - фото 1Кресло лаунж Бостон велюр бежевый - фото 2Кресло лаунж Бостон велюр бежевый - фото 3Кресло лаунж Бостон велюр бежевый - фото 4Кресло лаунж Бостон велюр бежевый - фото 5Кресло лаунж Бостон велюр бежевый - фото 6Кресло лаунж Бостон велюр бежевый - фото 7

Кресло лаунж Бостон велюр бежевый

Артикул: CH-036-750
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья600 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло лаунж Бостон велюр бежевый ножки металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья600 мм
  • Глубина сиденья600 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес9.3 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки840 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Вес упаковки11.5 кг
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Габариты упаковки для логистики840
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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