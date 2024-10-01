Характеристики товара
Описание
Мебельный велюр. Приятный, бархатистый на ощупь. Абсолютно весь мягкий, без жестких элементов. Полезен для позвоночника.
Доступно в цветах:
- коричневый;
- шоколад;
- бежевый;
- желтый;
- серый.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1050 мм
- Глубина1050 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес18 кг
- Максимальная нагрузка250 кг
- НаполнительПенополиуретан
- Материал чехлаМикровелюр
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки850 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки850 мм
- Объём упаковки0.40 м3