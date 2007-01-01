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Настоящее фото товара Кресло пластиковое Bora, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло пластиковое Bora, антрацит
42 оценки
8 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло пластиковое Bora, антрацит - фото 1Кресло пластиковое Bora, антрацит - фото 2Кресло пластиковое Bora, антрацит - фото 3Кресло пластиковое Bora, антрацит - фото 4Кресло пластиковое Bora, антрацит - фото 5

Кресло пластиковое Bora, антрацит

Артикул: CH-011-976
42 оценки
Основные характеристики
  • Ширина585 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Моноблочное кресло из перерабатываемого стеклопластика (пластик+стекловолокно) с матовой отделкой и нескользящими ножками.

Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому стул долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце

Вес 4,4 кг
Размер: 585х570х860 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина585 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Вес4.4 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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