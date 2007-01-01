Кресло Номи с удобным подголовником, благодаря своему современному и оригинальному дизайну, прекрасно подходит для стильного офиса. Изогнутая спинка с эргономичной формой гарантирует отличную поддержку позвоночника, обеспечивая комфорт и продуктивность в течение всего рабочего дня.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина655 мм
- Глубина630 мм
- Высота1100/1250 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалткань, сетка
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Ширина упаковки720 мм
- Высота упаковки645 мм
- Глубина упаковки335 мм
- Вес упаковки13 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет