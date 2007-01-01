Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Зен Б/П, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Зен Б/П
8 оценок
2 990
Кресло Зен Б/П - фото 1Кресло Зен Б/П - фото 2Кресло Зен Б/П - фото 3Кресло Зен Б/П - фото 4Кресло Зен Б/П - фото 5

Кресло Зен Б/П

Артикул: CH-069-634
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота760/900 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Freeman Люкс, хром
Фотография товара Кресло Freeman Люкс, хром от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Edge Golf, пластик
Фотография товара Кресло Edge Golf, пластик от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Детское кресло отличается легкостью и компактностью. Большой выбор материалов обивки и цветов. Подходит как для детей, так и для подростков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки225 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

В наличии 800 шт.

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности