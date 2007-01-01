Характеристики товара
Описание
Детское кресло отличается легкостью и компактностью. Большой выбор материалов обивки и цветов. Подходит как для детей, так и для подростков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина680 мм
- Высота760/900 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья350 мм
- Высота до сиденья430/570 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки225 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет