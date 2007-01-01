Характеристики товара
Описание
Кресло оператора имеет увеличенные мягкие подушки на спинке и сидении, обитые износостойкой тканью. Механизм, установленный на кресле, позволяет регулировать уровень жесткости отклонения спинки кресла.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина630 мм
- Высота940/1150 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Высота до сиденья450/590 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки312 мм
- Высота упаковки614 мм
- Глубина упаковки655 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет