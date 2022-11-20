Основание для кровати Box Spring Hotel Plus

15 оценок

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Основание для кровати Box Spring Hotel Plus

4.9
10 690 ₽
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Основание для кровати Box Spring Hotel

Характеристики товара

Описание

Класс: Подходит для гостиниц, хостелов, баз отдыха, квартир посуточно, общежитий и др.

Размер: 80х200х60 см. Возможно изготовление по параметрам заказчика.

Цвет: Белый, бежевый, серый, коричневый и др.

Обработка: Основание обтянуто хлопковым жаккардом, простеганном на синтепоне или обтянуто экокожей. Ткань не поддерживает горение.

Высота: 35 см

Детали: Ножки хром бортик, ручка для транспортировки, колесные опоры.

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