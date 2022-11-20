Класс: Подходит для гостиниц, хостелов, баз отдыха, квартир посуточно, общежитий и др.
Размер: 80х200х60 см. Возможно изготовление по параметрам заказчика.
Цвет: Белый, бежевый, серый, коричневый и др.
Обработка: Основание обтянуто хлопковым жаккардом, простеганном на синтепоне или обтянуто экокожей. Ткань не поддерживает горение.
Высота: 35 см
Детали: Ножки хром бортик, ручка для транспортировки, колесные опоры.
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