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Кружка для коктейлей «Московский мул» чеканная, 500мл, сталь нержавеющая, медь, розовое золото - фото 1

Кружка для коктейлей «Московский мул» чеканная, 500мл, сталь нержавеющая, медь, розовое золото

Артикул: CH-065-935
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота97 мм
  • Диаметр85 мм
  • Объем0,5 л
  • Материалмедь, нержавеющая сталь
  • Цветрозовое золото

Отзывы

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