Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота130 мм
- Диаметр95 мм
- Вес0.320 кг
- Объем0.5 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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