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Кружка для пива «Череп», 0,5л - фото 1

Кружка для пива «Череп», 0,5л

Артикул: CH-064-532
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота130 мм
  • Диаметр95 мм
  • Вес0.320 кг
  • Объем0.5 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

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