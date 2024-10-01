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Кружка с двойной стенкой, фарфор 0,25л - фото 1

Кружка с двойной стенкой, фарфор 0,25л

Артикул: CH-066-009
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота110 мм
  • Диаметр80 мм
  • Объем0.25 л
  • Материалфарфор
  • Цветтемно-серый

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