Товар в корзине. Перейти
Кружка для горячих напитков «Проотель», 0,3л - фото 1

Кружка для горячих напитков «Проотель», 0,3л

Артикул: CH-065-790
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бокал для пива «Бистро», 0.4л
Фотография товара Бокал для пива «Бистро», 0.4л от компании ChiedoCover.
Следующий Бокал для бренди «Баллон», стекло
Фотография товара Бокал для бренди «Баллон», стекло от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина115 мм
  • Высота118 мм
  • Диаметр77 мм
  • Вес0.210 кг
  • Объем0.3 л
  • МатериалТермостойкое стекло
  • Цветпрозрачный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чашка кофейная «Моцарт», произведённого компанией ChiedoCover
от830
Оптовая цена

Чашка кофейная «Моцарт»

12
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Пунто Бьянка», произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Тарелка «Пунто Бьянка»

11
В наличии 346 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л

12
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Аида», произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Чашка чайная «Аида»

10
В наличии 18 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Новая Аквитания», диаметр 155мм, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Тарелка «Новая Аквитания», диаметр 155мм

6
В наличии 1919 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от3 040

Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло

15
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Карбон» , произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Чашка чайная «Карбон»

15
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь бирюза», ширина 320мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1107
1 190 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь бирюза», ширина 320мм

8
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Кашуб-хел», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от230
Оптовая цена

Чашка кофейная «Кашуб-хел», фарфор

12
В наличии 160 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Пати», диаметр 240мм, произведённого компанией ChiedoCover
от55010
610 ₽Оптовая цена

Тарелка «Пати», диаметр 240мм

5
В наличии 45 шт.

Другие товары из раздела кружки

Фотография товара Кружка «Ресторан», стекло 0,25л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка «Ресторан», стекло 0,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Кружка «Ресторан», стекло 0,25л

11
В наличии
Фотография товара Кружка «Эмбасси вайт», фарфор 0,3л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка «Эмбасси вайт», фарфор 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 210
Оптовая цена

Кружка «Эмбасси вайт», фарфор 0,3л

13
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кружка, фарфор 0,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от220
Оптовая цена

Кружка, фарфор 0,25л

5
В наличии 676 шт.
Фотография товара Кружка, стекло 0,23л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка, стекло 0,23л, произведённого компанией ChiedoCover
от510
Оптовая цена

Кружка, стекло 0,23л

8
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Кружка «Феннель», фарфор 0,237л, произведённого компанией ChiedoCover
от660
Оптовая цена

Кружка «Феннель», фарфор 0,237л

6
В наличии 15 шт.
Фотография товара Кружка «Монако Вайт», фарфор 0,34л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка «Монако Вайт», фарфор 0,34л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Кружка «Монако Вайт», фарфор 0,34л

9
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Кружка, стекло 0,266л, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Кружка, стекло 0,266л

5
В наличии
Настоящее фото товара Кружка «Ретро Роте Пункте» с декором, 0,18л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Кружка «Ретро Роте Пункте» с декором, 0,18л

10
В наличии
Фотография товара Кружка «Опшенс» чайная, фарфор 0,18л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка «Опшенс» чайная, фарфор 0,18л, произведённого компанией ChiedoCover
от950
Оптовая цена

Кружка «Опшенс» чайная, фарфор 0,18л

15
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Кружка «Эстиа» фарфор, 0,45л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 670
Оптовая цена

Кружка «Эстиа» фарфор, 0,45л

6
В наличии 5 шт.

Товар в корзине

Кружка для горячих напитков «Проотель», 0,3л
Кружка для горячих напитков «Проотель», 0,3л
от 650
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чашка кофейная «Моцарт», произведённого компанией ChiedoCover
от830
Оптовая цена

Чашка кофейная «Моцарт»

12
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Пунто Бьянка», произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Тарелка «Пунто Бьянка»

11
В наличии 346 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л

12
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Аида», произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Чашка чайная «Аида»

10
В наличии 18 шт.