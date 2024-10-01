Товар в корзине. Перейти
Кружка, эмалированная сталь 0,5л - фото 1

Кружка, эмалированная сталь 0,5л

Артикул: CH-065-895
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бокал для пива «Бистро», 0.4л
Фотография товара Бокал для пива «Бистро», 0.4л от компании ChiedoCover.
Следующий Бокал для бренди «Баллон», стекло
Фотография товара Бокал для бренди «Баллон», стекло от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр90 мм
  • Вес0.119 кг
  • Объем0.5 л
  • Материалсталь
  • Цветсиний, белый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке48 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Скандинавия», диаметр 180мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Скандинавия», диаметр 180мм

9
В наличии 409 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Кашуб-хел», произведённого компанией ChiedoCover
от250
Оптовая цена

Чашка кофейная «Кашуб-хел»

15
В наличии 79 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от3 040

Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло

15
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», диаметр 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», диаметр 200мм

8
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Тайм», произведённого компанией ChiedoCover
от310
Оптовая цена

Чашка чайная «Тайм»

15
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь», диаметр 260мм, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь», диаметр 260мм

8
В наличии
Фотография товара Пиала для чая «Оникс», 270мл, керамика, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пиала для чая «Оникс», 270мл, керамика, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 630

Пиала для чая «Оникс», 270мл, керамика, черный

12
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эрбосо Реативо», диаметр 240мм, произведённого компанией ChiedoCover
от55010
610 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эрбосо Реативо», диаметр 240мм

7
В наличии 85 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Крафт Грин», произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена

Чашка кофейная «Крафт Грин»

15
В наличии 101 шт.

Другие товары из раздела кружки

Фотография товара Кружка «Трианон», стекло 0,29л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка «Трианон», стекло 0,29л, произведённого компанией ChiedoCover
от230
Оптовая цена

Кружка «Трианон», стекло 0,29л

12
В наличии 914 шт.
Фотография товара Кружка «Зеленый чай», стекло 0,2л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка «Зеленый чай», стекло 0,2л, произведённого компанией ChiedoCover
от60
Оптовая цена

Кружка «Зеленый чай», стекло 0,2л

7
В наличии 5000 шт.
Фотография товара Кружка «Крома», стекло 0,26л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка «Крома», стекло 0,26л, произведённого компанией ChiedoCover
от100
Оптовая цена

Кружка «Крома», стекло 0,26л

5
В наличии 214 шт.
Фотография товара Кружка «Кватро Стаджони», стекло 0,415л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка «Кватро Стаджони», стекло 0,415л, произведённого компанией ChiedoCover
от370
Оптовая цена

Кружка «Кватро Стаджони», стекло 0,415л

7
В наличии 137 шт.
Фотография товара Кружка «Крафт Браун», фарфор, 0,285л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка «Крафт Браун», фарфор, 0,285л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 580
Оптовая цена

Кружка «Крафт Браун», фарфор, 0,285л

11
В наличии 34 шт.
Фотография товара Кружка «Чайная», стекло 0,32л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка «Чайная», стекло 0,32л, произведённого компанией ChiedoCover
от90
Оптовая цена

Кружка «Чайная», стекло 0,32л

7
В наличии 1008 шт.
Настоящее фото товара Кружка «Нова», пластик 0,4л, произведённого компанией ChiedoCover
от70
Оптовая цена

Кружка «Нова», пластик 0,4л

12
В наличии 108 шт.
Фотография товара Кружка для горячих напитков «Осло» 0,22л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка для горячих напитков «Осло» 0,22л , произведённого компанией ChiedoCover
от600
Оптовая цена

Кружка для горячих напитков «Осло» 0,22л

10
В наличии 220 шт.
Настоящее фото товара Кружка стекло 0,35л, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Кружка стекло 0,35л

5
В наличии
Фотография товара Кружка, керамика 0,28л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка, керамика 0,28л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 110
Оптовая цена

Кружка, керамика 0,28л

13
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Кружка, эмалированная сталь 0,5л
Кружка, эмалированная сталь 0,5л
от 310
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Скандинавия», диаметр 180мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Скандинавия», диаметр 180мм

9
В наличии 409 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Кашуб-хел», произведённого компанией ChiedoCover
от250
Оптовая цена

Чашка кофейная «Кашуб-хел»

15
В наличии 79 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от3 040

Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло

15
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», диаметр 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», диаметр 200мм

8
В наличии