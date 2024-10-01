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Кружка для горячих напитков «Проотель» 0,16л - фото 1Кружка для горячих напитков «Проотель» 0,16л - фото 2

Кружка для горячих напитков «Проотель» 0,16л

Артикул: CH-065-890
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина75 мм
  • Высота76 мм
  • Диаметр110 мм
  • Вес0.135 кг
  • Объем0.16 л
  • МатериалТермостойкое стекло
  • Цветпрозрачный

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