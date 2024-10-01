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Кружка «Фитнес», стекло 0,32л - фото 1Кружка «Фитнес», стекло 0,32л - фото 2

Кружка «Фитнес», стекло 0,32л

Артикул: CH-065-917
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина113 мм
  • Вес0.350 кг
  • Объем0.32 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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