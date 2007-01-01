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Настоящее фото товара Миска Идиллия Д17.2, произведённого компанией ChiedoCover
Миска Идиллия Д17.2
30 оценок
190
Товар в корзине. Перейти
Миска Идиллия Д17.2 - фото 1

Миска Идиллия Д17.2

Артикул: CH-003-141
30 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диаметр: 17.2 см

Высота: 6.3 см

Объем: 550 мл

Материал: фарфор

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
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