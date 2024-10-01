Товар в корзине. Перейти
Тарелка «Студио Ро» - фото 1

Тарелка «Студио Ро»

Артикул: CH-061-978
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тарелка «Пати», квадратная
Фотография товара Тарелка «Пати», квадратная от компании ChiedoCover.
Следующий Тарелка «Пунто Бьянка», глубокая
Фотография товара Тарелка «Пунто Бьянка», глубокая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота24 мм
  • Диаметр111 мм
  • Материалкерамика
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Нинфа», произведённого компанией ChiedoCover
от1 5503
1 590 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи «Нинфа»

7
В наличии 80 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Визув», длина 188мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Визув», длина 188мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6046
110 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Визув», длина 188мм

15
В наличии 22500 шт.
Распродажа
Фотография товара Кокотница, «Скандинавия», керамика, 250 мл, 7 см, голубая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кокотница, «Скандинавия», керамика, 250 мл, 7 см, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
от29026
390 ₽

Кокотница, «Скандинавия», керамика, 250 мл, 7 см, голубая

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца «Париж Ю Селект», бук, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5208
5 990 ₽Оптовая цена

Мельница для перца «Париж Ю Селект», бук

11
В наличии 58 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Виллоу», произведённого компанией ChiedoCover
от1 310
Оптовая цена

Тарелка «Виллоу»

10
В наличии 675 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Кракле», 350мл, прозрачный, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от62013
710 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Кракле», 350мл, прозрачный, стекло

13
В наличии 306 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Проотель» термостойкое стекло 450 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Проотель» термостойкое стекло 450 мл, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от72012
810 ₽

Салатник «Проотель» термостойкое стекло 450 мл, прозрачный

12
В наличии 216 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Америка 20х», 490мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Америка 20х», 490мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Хайбол «Америка 20х», 490мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 237 шт.
Распродажа
Фотография товара Кастрюля для запекания, чугун, 450 мл, 10 см, красный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кастрюля для запекания, чугун, 450 мл, 10 см, красный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9005
2 000 ₽

Кастрюля для запекания, чугун, 450 мл, 10 см, красный, черный

14
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Набор соль/перец + стакан для зубочисток + салфетница, сталь нержавеющая, стекло, 50 мл, 10,7 см, серебристый, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽

Набор соль/перец + стакан для зубочисток + салфетница, сталь нержавеющая, стекло, 50 мл, 10,7 см, серебристый, прозрачный

12
В наличии 220 шт.

Другие товары из раздела блюда и тарелки обеденные

Настоящее фото товара Блюдо «Пунто Бьянка», произведённого компанией ChiedoCover
от1 900
Оптовая цена

Блюдо «Пунто Бьянка»

12
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Пати», произведённого компанией ChiedoCover
от930
Оптовая цена

Блюдо «Пати»

8
В наличии 9 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эрбосо Реативо», произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эрбосо Реативо»

11
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо «Млечный путь», произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена

Блюдо «Млечный путь»

11
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо «Млечный путь», диаметр 250мм, произведённого компанией ChiedoCover
от800
Оптовая цена

Блюдо «Млечный путь», диаметр 250мм

14
В наличии 78 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Шоколад», диаметр 260мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Тарелка «Шоколад», диаметр 260мм

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Маррон Реативо», ширина 220мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Тарелка «Маррон Реативо», ширина 220мм

9
В наличии 54 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь оранжевый», ширина 300мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4106
1 490 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь оранжевый», ширина 300мм

10
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», ширина 190мм, произведённого компанией ChiedoCover
от29026
390 ₽Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», ширина 190мм

11
В наличии
Настоящее фото товара Тарелка «Рандом», произведённого компанией ChiedoCover
от1 370
Оптовая цена

Тарелка «Рандом»

11
В наличии 24 шт.

Товар в корзине

Тарелка «Студио Ро»
Тарелка «Студио Ро»
от 1 170
1 190 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Нинфа», произведённого компанией ChiedoCover
от1 5503
1 590 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи «Нинфа»

7
В наличии 80 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Визув», длина 188мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Визув», длина 188мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6046
110 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Визув», длина 188мм

15
В наличии 22500 шт.
Распродажа
Фотография товара Кокотница, «Скандинавия», керамика, 250 мл, 7 см, голубая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кокотница, «Скандинавия», керамика, 250 мл, 7 см, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
от29026
390 ₽

Кокотница, «Скандинавия», керамика, 250 мл, 7 см, голубая

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца «Париж Ю Селект», бук, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5208
5 990 ₽Оптовая цена

Мельница для перца «Париж Ю Селект», бук

11
В наличии 58 шт.