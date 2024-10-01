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Тарелка «Пинки» - фото 1

Тарелка «Пинки»

Артикул: CH-062-018
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота25 мм
  • Диаметр260 мм
  • Вес0.840 кг
  • Материалкерамика
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке5 шт

Отзывы

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