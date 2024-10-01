Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес0.102 кг
- Объем0.07 л
- МатериалТермостойкое стекло
- Цветпрозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бокал для вина «Энотека», 0.75л
Бокал для пива «Селест»
Бокал для пива «Паб», 0,62л
Бокал для пива «Пантеон», 0,4л
Коктейльная рюмка «Имэдж», 0,3л
Коктейльная рюмка «Медея», 0,04л
Бокал для коктейлей «Миксолоджи»
Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», 0.263л
Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», 0.215л
Бокал для горячих напитков «Глинтвейн», 0,2л
Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,45л
Бокал для горячих напитков «Проотель»,зеленый 0,25л
Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,15л
Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,16л
Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,6л
Бокал для горячих напитков «Проотель», синий 0,25л
Хайбол «Америка 20х», 490мл, стекло, прозрачный