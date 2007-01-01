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Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0.5 л - фото 1

Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0.5 л

Артикул: CH-062-187
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота105 мм
  • Диаметр100 мм
  • Вес0,076 кг
  • Объем0.5 л
  • Материалсплав цинковый
  • ФормаКруглая

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