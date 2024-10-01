Товар в корзине. Перейти
Салатник «Ро Дизайн Бай Эрбиси» фарфор, коричневый - фото 1Салатник «Ро Дизайн Бай Эрбиси» фарфор, коричневый - фото 2Салатник «Ро Дизайн Бай Эрбиси» фарфор, коричневый - фото 3

Салатник «Ро Дизайн Бай Эрбиси» фарфор, коричневый

Артикул: CH-061-836
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Салатник «Кунстверк» фарфор 410 мл, белый
Фотография товара Салатник «Кунстверк» фарфор 410 мл, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный
Фотография товара Салатник «Агат» фарфор 300 мл, красный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр300 мм
  • Материалфарфор
  • Цветкоричневый
  • ФормаКруглая

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для соусов 700мл, пластик, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1908
1 290 ₽Оптовая цена

Емкость для соусов 700мл, пластик, желтый

13
В наличии
Распродажа
Фотография товара Доска для подачи темный дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи темный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от2 81010
3 100 ₽Оптовая цена

Доска для подачи темный дуб

6
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Сир де коньяк», 300мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Сир де коньяк», 300мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Сир де коньяк», 300мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 2796 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 55 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 55 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 55 мм

15
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сковорода для запекания «Крафт Блю» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от6 5008
6 990 ₽Оптовая цена

Сковорода для запекания «Крафт Блю» фарфор

8
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 130 мл, 130 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽

Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 130 мл, 130 мм

11
В наличии 600 шт.
Распродажа
Фотография товара Кувшин «Вилэдж», стекло 1,33л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кувшин «Вилэдж», стекло 1,33л, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Кувшин «Вилэдж», стекло 1,33л

15
В наличии 1602 шт.
Распродажа
Фотография товара Подставка для блюда «Базальт» бамбук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для блюда «Базальт» бамбук , произведённого компанией ChiedoCover
от5 3808
5 790 ₽Оптовая цена

Подставка для блюда «Базальт» бамбук

8
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Флоренция», произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Флоренция»

15
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Пепельница, стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пепельница, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Пепельница, стекло

12
В наличии 120 шт.

Другие товары из раздела салатники

Распродажа
Фотография товара Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый

13
В наличии 2016 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Млечный путь» квадратный фарфор 0,6 л, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Млечный путь» квадратный фарфор 0,6 л, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Салатник «Млечный путь» квадратный фарфор 0,6 л, черный, белый

7
В наличии 83 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пати» фарфоровая 0,6 л, серый, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пати» фарфоровая 0,6 л, серый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от53016
630 ₽Оптовая цена

Салатник «Пати» фарфоровая 0,6 л, серый, синий

14
В наличии
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пунто Бьянка» фарфоровая 250 мл, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пунто Бьянка» фарфоровая 250 мл, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от49017
590 ₽Оптовая цена

Салатник «Пунто Бьянка» фарфоровая 250 мл, белый, черный

5
В наличии
Распродажа
Фотография товара Салатник «Стоун» фарфор 0,6 л, сине-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Стоун» фарфор 0,6 л, сине-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5002
510 ₽Оптовая цена

Салатник «Стоун» фарфор 0,6 л, сине-серый

7
В наличии 262 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0504
1 090 ₽Оптовая цена

Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, зеленый

10
В наличии 360 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Шефс» стекло 130 мл, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от6046
110 ₽Оптовая цена

Салатник «Шефс» стекло 130 мл, прозрачный

10
В наличии 1499 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0504
1 090 ₽Оптовая цена

Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевый

6
В наличии 384 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Проотель» термостойкое стекло 450 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Проотель» термостойкое стекло 450 мл, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от72012
810 ₽

Салатник «Проотель» термостойкое стекло 450 мл, прозрачный

12
В наличии 216 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Шефс» стекло 1,73 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Шефс» стекло 1,73 л, прозрачный

6
В наличии 208 шт.

Товар в корзине

Салатник «Ро Дизайн Бай Эрбиси» фарфор, коричневый
Салатник «Ро Дизайн Бай Эрбиси» фарфор, коричневый
от 7 460
8 090 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для соусов 700мл, пластик, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1908
1 290 ₽Оптовая цена

Емкость для соусов 700мл, пластик, желтый

13
В наличии
Распродажа
Фотография товара Доска для подачи темный дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи темный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от2 81010
3 100 ₽Оптовая цена

Доска для подачи темный дуб

6
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Сир де коньяк», 300мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Сир де коньяк», 300мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Сир де коньяк», 300мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 2796 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 55 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 55 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 55 мм

15
В наличии 20 шт.