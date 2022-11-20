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Кушетка Orion

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кушетка Orion — уникальная форма, которая обеспечит вам серьёзный отдых с максимальным комфортом. В её дизайне замиксованы модернистические сочетания геометрических фигур, контраст материалов и аллюзий. Каркас с основанием выполнен из металла. Выражен жёсткими и прочными деталями в форме труб. Конструкция которых напоминает салазки. На контрасте с этим, сиденье со спинкой смотрятся плавно и нежно. Такое «противоборство» отвечает за оригинальное восприятие кушетки, которая запоминается с первого взгляда.Изделие фиксирует внимание на себе за счет баланса лаконичности и объёмности, изящности и солидности. Стилистически нейтральные цвета: бежевый и коричневый органично впишутся в большинство дизайнерских решений. Кушетка Orion добавит функциональности, характера ритмичному пространству, в котором приветствуется разнообразие фактур и конфигураций.

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Основные характеристики

  • Ширина1030 мм
  • Высота700 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Высота спинки250 мм
  • Глубина1450 мм
  • Ширина сиденья890 мм
  • Глубина сиденья1220 мм
  • Вес42,1 кг
  • Обивкаткань, вельвет, рогожка
  • Цветбежевый, коричневый
  • Материал ножекметалл

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1460 мм
  • Высота упаковки1090 мм
  • Глубина упаковки770 мм
  • Объём упаковки1.23 м3
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