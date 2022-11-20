Характеристики товара
Описание
Кушетка Orion — уникальная форма, которая обеспечит вам серьёзный отдых с максимальным комфортом. В её дизайне замиксованы модернистические сочетания геометрических фигур, контраст материалов и аллюзий. Каркас с основанием выполнен из металла. Выражен жёсткими и прочными деталями в форме труб. Конструкция которых напоминает салазки. На контрасте с этим, сиденье со спинкой смотрятся плавно и нежно. Такое «противоборство» отвечает за оригинальное восприятие кушетки, которая запоминается с первого взгляда.Изделие фиксирует внимание на себе за счет баланса лаконичности и объёмности, изящности и солидности. Стилистически нейтральные цвета: бежевый и коричневый органично впишутся в большинство дизайнерских решений. Кушетка Orion добавит функциональности, характера ритмичному пространству, в котором приветствуется разнообразие фактур и конфигураций.
Основные характеристики
- Ширина1030 мм
- Высота700 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Высота спинки250 мм
- Глубина1450 мм
- Ширина сиденья890 мм
- Глубина сиденья1220 мм
- Вес42,1 кг
- Обивкаткань, вельвет, рогожка
- Цветбежевый, коричневый
- Материал ножекметалл
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1460 мм
- Высота упаковки1090 мм
- Глубина упаковки770 мм
- Объём упаковки1.23 м3