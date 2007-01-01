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Настоящее фото товара Пуф Ессей, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Ессей, желтый
48 оценок
12 590
Товар в корзине. Перейти
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Пуф Ессей, желтый

Артикул: CH-049-169
48 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота370 мм
  • Вес6.7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Пуф «Ессей» с тканевой обивкой цвета Желтый и каркасом цвета Чёрный. Изысканная модель для ценителей необычного дизайна. Основание изделия представлено эргономическими ламелями, что придаёт пуфу легкость и благородный вид.

Пуф Ессей успешно выполняет своё функциональное предназначение - он надежный, устойчивый и обеспечивает комфортный отдых. Пуф является самодостаточным элементом в интерьере и может выгодно дополнить дизайн помещения. \

Дополнить комплект, подчеркнуть индивидуальность и внести разнообразие в ваш интерьер поможет кресло Ессей, которое составит гармоничную пару пуфу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота370 мм
  • Вес6.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалмикровелюр
  • Цветжелтый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1100 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки730 мм
  • Вес упаковки18 кг
  • Объём упаковки0.43 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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