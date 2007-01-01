Характеристики товара
Описание
Пуф «Ессей» с тканевой обивкой цвета Желтый и каркасом цвета Чёрный. Изысканная модель для ценителей необычного дизайна. Основание изделия представлено эргономическими ламелями, что придаёт пуфу легкость и благородный вид.
Пуф Ессей успешно выполняет своё функциональное предназначение - он надежный, устойчивый и обеспечивает комфортный отдых. Пуф является самодостаточным элементом в интерьере и может выгодно дополнить дизайн помещения. \
Дополнить комплект, подчеркнуть индивидуальность и внести разнообразие в ваш интерьер поможет кресло Ессей, которое составит гармоничную пару пуфу.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина590 мм
- Высота370 мм
- Вес6.7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалмикровелюр
- Цветжелтый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1100 мм
- Высота упаковки540 мм
- Глубина упаковки730 мм
- Вес упаковки18 кг
- Объём упаковки0.43 м3
- Изделия стопируютсяНет