Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина142 мм
- Вес0.798 кг
- Объем1 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бокал для бренди «Эталон», 0.25
Бокал-флюте «Мод», 0.24л
Бокал для бренди «Эталон», 0.41л
Бокал для вина «Каберне», 0,35л
Коктейльная рюмка «Спикизи», 0,15л
Бокал для коктейлей «Новеченто Арт деко»
Бокал для коктейлей «Симетри», 0,58л
Кувшин «Вилэдж», стекло 1,33л
Кувшин «Бистро» с крышкой, стекло 1л
Кувшин «Бахус», 0,5л
Кувшин, стекло, ширина 153мм
Кувшин «Эпсилон», 0,55л
Кувшин «Крафт», 0,6л
Кувшин, стекло 1,5л
Кувшин, диаметр 130мм
Кувшин «Пас-парту», стекло 0,75л
Кувшин «Талассиос», керамика 0,5л