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Кувшин рифленный, 1,5л - фото 1Кувшин рифленный, 1,5л - фото 2

Кувшин рифленный, 1,5л

Артикул: CH-065-272
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина175 мм
  • Высота170 мм
  • Вес0.750 кг
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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