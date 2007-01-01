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Кувшин «Колонна 1000», 1л - фото 1

Кувшин «Колонна 1000», 1л

Артикул: CH-065-143
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кувшин «Колонна 1000» – классический стеклянный кувшин. Его форма немного вытянутая, округлая с окантовкой по верху. Носик небольшой, но идеальный для розлива напитков. Есть большая ручка для удобного держания.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина146 мм
  • Высота202 мм
  • Диаметр113 мм
  • Вес0.697 кг
  • Объем1 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кувшин «Колонна 1000», 1л
Кувшин «Колонна 1000», 1л
от 480
В корзине

С этим товаром покупают