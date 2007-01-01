Характеристики товара
Описание
Кувшин «Колонна 1000» – классический стеклянный кувшин. Его форма немного вытянутая, округлая с окантовкой по верху. Носик небольшой, но идеальный для розлива напитков. Есть большая ручка для удобного держания.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина146 мм
- Высота202 мм
- Диаметр113 мм
- Вес0.697 кг
- Объем1 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Изделия стопируютсяНет