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Стопка «Москва», стекло 50 мл, прозрачный - фото 1Стопка «Москва», стекло 50 мл, прозрачный - фото 2

Стопка «Москва», стекло 50 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-163
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 24 штуки.

Стопка «Москва» передает строгий классический стиль такой посуды. У нее большая высота стенок. Диаметр стопки расширяется кверху, придавая форме изящность.


Рюмка выполнена из прозрачного стекла высокого качества. У нее толстое дно, что добавляет изделию прочность. Небольшой объем и простой стиль делает товар востребованным при сервировке столов вне зависимости от стилистического решения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота89 мм
  • Диаметр50 мм
  • Вес0,129 кг
  • Объем0,05 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стопка «Москва», стекло 50 мл, прозрачный
Стопка «Москва», стекло 50 мл, прозрачный
от 50
В корзине

С этим товаром покупают