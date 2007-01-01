Характеристики товара
Описание
В упаковке 24 штуки.
Стопка «Москва» передает строгий классический стиль такой посуды. У нее большая высота стенок. Диаметр стопки расширяется кверху, придавая форме изящность.
Рюмка выполнена из прозрачного стекла высокого качества. У нее толстое дно, что добавляет изделию прочность. Небольшой объем и простой стиль делает товар востребованным при сервировке столов вне зависимости от стилистического решения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота89 мм
- Диаметр50 мм
- Вес0,129 кг
- Объем0,05 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт
- Изделия стопируютсяНет