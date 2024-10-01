Характеристики товара
Описание
У графина небольшой носик, который смотрится малозаметно, а потому у товара отмечена аккуратная форма. Выделяется большая ручка, которая также, как и сам кувшин выполнена из прозрачного высококачественного стекла. Производитель предлагает стеклянную посуду без крышки, а при этом материал выглядит более нежным.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина140 мм
- Глубина3 мм
- Высота240 мм
- Диаметр91 мм
- Вес0.740 кг
- Объем1.2 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт