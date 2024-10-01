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Кувшин без крышки, стекло 1,2л - фото 1Кувшин без крышки, стекло 1,2л - фото 2

Кувшин без крышки, стекло 1,2л

Артикул: CH-065-107
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

У графина небольшой носик, который смотрится малозаметно, а потому у товара отмечена аккуратная форма. Выделяется большая ручка, которая также, как и сам кувшин выполнена из прозрачного высококачественного стекла. Производитель предлагает стеклянную посуду без крышки, а при этом материал выглядит более нежным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина140 мм
  • Глубина3 мм
  • Высота240 мм
  • Диаметр91 мм
  • Вес0.740 кг
  • Объем1.2 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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