Характеристики товара
Описание
Линейка барная предназначена для «Апероль» объемом 0.7, 1л и «Чинзано» 0.5, 1л
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес0.008 кг
- Материалпластик
Линейка барная предназначена для «Апероль» объемом 0.7, 1л и «Чинзано» 0.5, 1л
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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