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Линейка барная «Апероль - Чинзано» - фото 1

Линейка барная «Апероль - Чинзано»

Артикул: CH-058-845
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Линейка барная предназначена для «Апероль» объемом 0.7, 1л и «Чинзано» 0.5, 1л

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0.008 кг
  • Материалпластик

Отзывы

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