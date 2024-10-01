Товар в корзине. Перейти
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 460 мм, металлическая - фото 1Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 460 мм, металлическая - фото 2

Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 460 мм, металлическая

Артикул: CH-058-645
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 37 см, металлическая
Фотография товара Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 37 см, металлическая от компании ChiedoCover.
Следующий Сито для муки, ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый
Фотография товара Сито для муки, ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина460 мм
  • Высота8 мм
  • Диаметр220 мм
  • Вес0,190 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Блюдо сервировочное «Бамвоо», пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Бамвоо», пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от5 350
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Бамвоо», пластик

11
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 4.75л, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 4.75л

15
В наличии 288 шт.
Фотография товара Тарелка пирожковая «Скейп» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Скейп», произведённого компанией ChiedoCover
от1 140
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Скейп»

13
В наличии 160 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши «Эрбосо Реативо», 0.9л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 200
Оптовая цена

Блюдо для суши «Эрбосо Реативо», 0.9л

12
В наличии 47 шт.
Настоящее фото товара Мадлер полипропилен, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 040

Мадлер полипропилен, серый

12
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля с крышкой алюминий, сталь нержавеющая 5л, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990

Кастрюля с крышкой алюминий, сталь нержавеющая 5л

10
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Нептун», диаметр 150мм, произведённого компанией ChiedoCover
от380
Оптовая цена

Тарелка «Нептун», диаметр 150мм

5
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная дерево, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 860

Доска разделочная дерево, черный

14
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Топорик для рубки, сталь, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от1 860

Топорик для рубки, сталь, дерево

9
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Шеф» сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от7 040

Нож кухонный «Шеф» сталь нержавеющая, дерево

5
В наличии 6 шт.

Другие товары из раздела кухонные сита

Фотография товара Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 220 мм, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 220 мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от550

Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 220 мм, черный

15
В наличии 110 шт.
Фотография товара Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 39 см, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 39 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 220

Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 39 см, черный

8
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 39 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 110

Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 39 см, металлическая

14
В наличии 24 шт.
Фотография товара Сито коническое, сталь нержавеющая, 41 см, металлическое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сито коническое, сталь нержавеющая, 41 см, металлическое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690

Сито коническое, сталь нержавеющая, 41 см, металлическое

13
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Сито для муки, «Проотель», ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 16 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Сито для муки, «Проотель», ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 16 см, серебристый

13
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 32 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от770

Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 32 см, металлическая

15
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от850

Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, металлическая

14
В наличии 45 шт.
Настоящее фото товара Сито для муки, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 680

Сито для муки, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый

5
В наличии
Настоящее фото товара Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 18 см, стальной, произведённого компанией ChiedoCover
от180

Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 18 см, стальной

7
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 34 см, стальной, произведённого компанией ChiedoCover
от530

Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 34 см, стальной

6
В наличии 20 шт.

Товар в корзине

Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 460 мм, металлическая
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 460 мм, металлическая
от 1 470
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Блюдо сервировочное «Бамвоо», пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Бамвоо», пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от5 350
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Бамвоо», пластик

11
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 4.75л, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 4.75л

15
В наличии 288 шт.
Фотография товара Тарелка пирожковая «Скейп» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Скейп», произведённого компанией ChiedoCover
от1 140
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Скейп»

13
В наличии 160 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши «Эрбосо Реативо», 0.9л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 200
Оптовая цена

Блюдо для суши «Эрбосо Реативо», 0.9л

12
В наличии 47 шт.