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Джиггер «Мотиво» 30/45 мл с орнаментом сталь нержавеющая, серебристый - фото 1Джиггер «Мотиво» 30/45 мл с орнаментом сталь нержавеющая, серебристый - фото 2

Джиггер «Мотиво» 30/45 мл с орнаментом сталь нержавеющая, серебристый

Артикул: CH-058-239
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота118 мм
  • Диаметр49/41 мм
  • Вес0,76 кг
  • Объем0,03/0,45 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Отзывы

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