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Линейка барная «ODK», 0,75 л - фото 1Линейка барная «ODK», 0,75 л - фото 2

Линейка барная «ODK», 0,75 л

Артикул: CH-058-842
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Линейка барная предназначена для «ODK» объемом 0,75 л

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0.008 кг
  • Материалпластик

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