Характеристики товара
Описание
Линейка барная предназначена для «Джек Дениэлс» объемом 0.7, 1л и «Сингл Баррель» 0.75л
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес0.008 кг
- Материалпластик
Линейка барная предназначена для «Джек Дениэлс» объемом 0.7, 1л и «Сингл Баррель» 0.75л
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ковш для подачи с жидким азотом «Боро»
Нож для обвалки мяса «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Блюдо «Эрбосо Реативо», диаметр 250мм
Салатник «Ро Дизайн Бай Кевала» керамика, черный
Совок для сыпучих продуктов, деревянная олива,10 см, бежевый
Трубочки «Спираль» без сгиба, полипропилен, разноцветный
Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 355мм
Салатник «Эрбосо Реативо» квадратный фарфор 250 мл, бирюзовый, бежевый
Поднос Проотель, прорезиненный
Блюдо для подачи - 4шт
Линейка барная для «Бехеровка - Егермейстер»
Линейка барная «Монин»
Линейка барная «Хеннесси Vs, Vsop, Xo»
Линейка барная «Ольмека Голд - Ольмека Алтос - Ольмека Тезон»
Линейка барная «Капитан Морган»
Линейка барная «Советское Шампанское - Асти Мартини»
Линейка барная «Хортица - Хортица Вип Клаб»
Линейка барная «Русский Стандарт Голд - Русский Стандарт Империя»
Линейка барная «Beatly Gin»
Линейка барная «Niva Distillery Liqueur»
Ковш для подачи с жидким азотом «Боро»
Нож для обвалки мяса «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Блюдо «Эрбосо Реативо», диаметр 250мм
Салатник «Ро Дизайн Бай Кевала» керамика, черный