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Линейка барная «Мартини - Бакарди» - фото 1

Линейка барная «Мартини - Бакарди»

Артикул: CH-058-849
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Линейка барная предназначена для «Мартини» объемом 0.75, 1л и «Бакарди» 0.75, 1л

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0.008 кг
  • Материалпластик

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