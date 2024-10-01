Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина160 мм
- Глубина20 мм
- Вес0.050 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ложка кухонная, сталь нержавеющая
Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала», белый
Мешалки для коктейлей «Весло» полистирол, прозрачный
Экран для приготовления пиццы алюминий, металлический
Подставка барная, 5 отделений, фанера
Емкость для льда полипропилен, полистирол 3,4л., черный
Нож столовый «Модэна», длина 210мм
Ложка столовая «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт»
Крышка, сталь нержавеющая, 19 см, металлическая
Ложка столовая «Калипсо»
Нож для томатов, цитрусовых
Нож для снятия цедры, сталь, полипропилен
Нож для снятия цедры, сталь, полипропилен, длина 180
Слайсер для ананаса, сталь нержавеющая
Нож для цедры, пластик, сталь нержавеющая
Нож для грейпфрута, сталь нержавеющая, полипропилен
Набор ножей для декоративной нарезки овощей, 3шт, сталь
Нож для декорации, сталь
Набор ножей, изогнутое лезвие, 2шт, сталь нержавеющая
Нож для удаления сердцевины «Утилита», сталь нержавеющая, пластик