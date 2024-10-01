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Линейка барная «Clavis» - фото 1

Линейка барная «Clavis»

Артикул: CH-059-046
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Линейка барная предназначена для «Clavis» объемом 0,75 л

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина280 мм
  • Глубина20 мм
  • Вес0.008 кг
  • Материалпластик

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