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Поднос Проотель D405, прорезиненный - фото 1

Поднос Проотель D405, прорезиненный

Артикул: CH-058-127
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр405 мм
  • Вес0.775 кг
  • Материалпластик
  • Цветчерный

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