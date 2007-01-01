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Набор для специй, 3 предмета на подставке - фото 1

Набор для специй, 3 предмета на подставке

Артикул: CH-071-553
11 оценок
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Фотография товара Набор солонок, перец/соль, фарфор от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Набор для специй, 4 предмета от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина110 мм
  • Материалфарфор

Отзывы

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Товар в корзине

Набор для специй, 3 предмета на подставке
Набор для специй, 3 предмета на подставке
690
В корзине

С этим товаром покупают