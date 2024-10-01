Товар в корзине. Перейти
Линейка барная «Финляндия» - фото 1

Линейка барная «Финляндия»

Артикул: CH-058-959
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Линейка барная «Русский Бриллиант»
Фотография товара Линейка барная «Русский Бриллиант» от компании ChiedoCover.
Следующий Линейка барная «Мартель VS - Мартель VSOP»
Фотография товара Линейка барная «Мартель VS - Мартель VSOP» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Линейка барная предназначена для «Финляндия» объемом 0.5, 0.7, 1л

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.008 кг
  • Материалпластик

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кастрюля «Мастер», сталь нержавеющая 8,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от9 700

Кастрюля «Мастер», сталь нержавеющая 8,5л

12
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Лопатка «Проотель», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от250

Лопатка «Проотель», сталь нержавеющая

9
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Подставка-сушилка, для досок, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990

Подставка-сушилка, для досок

11
В наличии
Настоящее фото товара Тарелка для пиццы «Лайфстиль», бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Тарелка для пиццы «Лайфстиль», бирюзовый

14
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, бамбук, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 300
Оптовая цена

Блюдо для подачи, бамбук, фарфор

14
В наличии 168 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Early Times», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Early Times»

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Воронка, пластик, 16,5 см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от420

Воронка, пластик, 16,5 см, белый

14
В наличии 14 шт.
Фотография товара Шумовка «Триунфо» сталь нержавеющая, нейлон, черный, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шумовка «Триунфо» сталь нержавеющая, нейлон, черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от510

Шумовка «Триунфо» сталь нержавеющая, нейлон, черный, металлический

7
В наличии
Настоящее фото товара Линейка барная «Ararat Apricot - Васпуракан - Наири», произведённого компанией ChiedoCover
от300

Линейка барная «Ararat Apricot - Васпуракан - Наири»

11
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля с крышкой алюминий, сталь нержавеющая 5л, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990

Кастрюля с крышкой алюминий, сталь нержавеющая 5л

10
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела линейки барные

Настоящее фото товара Линейка барная «Царская» , произведённого компанией ChiedoCover
от300

Линейка барная «Царская»

5
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Белуга», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Белуга»

11
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Гленморанджи - Макаллан», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Гленморанджи - Макаллан»

10
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Грэй Гус», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Грэй Гус»

13
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Старый Город 5* - Старый Город 8*» , произведённого компанией ChiedoCover
от210

Линейка барная «Старый Город 5* - Старый Город 8*»

11
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Хайн», произведённого компанией ChiedoCover
от170

Линейка барная «Хайн»

13
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Niva Distillery Liqueur», произведённого компанией ChiedoCover
от300

Линейка барная «Niva Distillery Liqueur»

13
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Kyro Gin», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Kyro Gin»

12
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Грин бабун - Каладос - Белуга Хантинг - Чинар», произведённого компанией ChiedoCover
от380

Линейка барная «Грин бабун - Каладос - Белуга Хантинг - Чинар»

12
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Maxximo Сильвер - Инглиш парк», произведённого компанией ChiedoCover
от380

Линейка барная «Maxximo Сильвер - Инглиш парк»

14
В наличии 9 шт.

Товар в корзине

Линейка барная «Финляндия»
Линейка барная «Финляндия»
от 260
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кастрюля «Мастер», сталь нержавеющая 8,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от9 700

Кастрюля «Мастер», сталь нержавеющая 8,5л

12
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Лопатка «Проотель», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от250

Лопатка «Проотель», сталь нержавеющая

9
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Подставка-сушилка, для досок, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990

Подставка-сушилка, для досок

11
В наличии
Настоящее фото товара Тарелка для пиццы «Лайфстиль», бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Тарелка для пиццы «Лайфстиль», бирюзовый

14
В наличии 40 шт.