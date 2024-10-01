Товар в корзине. Перейти
Линейка барная «Бакарди - Бакарди Оакхарт» - фото 1

Линейка барная «Бакарди - Бакарди Оакхарт»

Артикул: CH-058-934
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Линейка барная «Белуга»
Фотография товара Линейка барная «Белуга» от компании ChiedoCover.
Следующий Линейка барная «Ольмека Голд - Ольмека Алтос - Ольмека Тезон»
Фотография товара Линейка барная «Ольмека Голд - Ольмека Алтос - Ольмека Тезон» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Линейка барная предназначена для «Бакарди» объемом 0.75, 1л и «Бакарди Оакхарт» объемом 0.7л

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.008 кг
  • Материалпластик

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Миска поликарбонат 0.452л, произведённого компанией ChiedoCover
от350

Миска поликарбонат 0.452л

5
В наличии 1 шт.
Фотография товара Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/60 мл, сталь нержавеющая, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/60 мл, сталь нержавеющая, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 450

Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/60 мл, сталь нержавеющая, черный

15
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Рустик», произведённого компанией ChiedoCover
от5904
610 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Рустик»

14
В наличии 332 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая, 10,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от4 100

Кастрюля «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая, 10,5л

15
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», мелкая, диаметр 185мм, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», мелкая, диаметр 185мм

9
В наличии 1125 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей, сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от530

Нож для чистки овощей, сталь нержавеющая, пластик

13
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Браун Дэппл», произведённого компанией ChiedoCover
от2 420
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Браун Дэппл»

10
В наличии 93 шт.
Настоящее фото товара Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от4 670

Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

6
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Маррон Реативо», произведённого компанией ChiedoCover
от1 940
Оптовая цена

Блюдо «Маррон Реативо»

8
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 400мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 080
Оптовая цена

Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 400мм

8
В наличии 170 шт.

Другие товары из раздела линейки барные

Настоящее фото товара Линейка барная «Торрес 10 лет - Торрес Хайме I», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Торрес 10 лет - Торрес Хайме I»

7
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Немирофф - Премиум - Эгоист», произведённого компанией ChiedoCover
от210

Линейка барная «Немирофф - Премиум - Эгоист»

5
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Джонни Уокер - Рэд Лейбл - Блэк Лейбл», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Джонни Уокер - Рэд Лейбл - Блэк Лейбл»

13
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Баллантайнс Файнест» 12 лет, произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Баллантайнс Файнест» 12 лет

15
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Флагман», произведённого компанией ChiedoCover
от230

Линейка барная «Флагман»

5
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Де Кайпер», произведённого компанией ChiedoCover
от300

Линейка барная «Де Кайпер»

15
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Пьер Маглуар VSOP - Пьер Маглуар ХО» , произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Пьер Маглуар VSOP - Пьер Маглуар ХО»

8
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Ligare», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Ligare»

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Lamonica», произведённого компанией ChiedoCover
от380

Линейка барная «Lamonica»

5
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Gewürztr - Pinot Grigio - Souv Blanc - «M&G Quintas», произведённого компанией ChiedoCover
от380

Линейка барная «Gewürztr - Pinot Grigio - Souv Blanc - «M&G Quintas»

7
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Линейка барная «Бакарди - Бакарди Оакхарт»
Линейка барная «Бакарди - Бакарди Оакхарт»
от 260
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Миска поликарбонат 0.452л, произведённого компанией ChiedoCover
от350

Миска поликарбонат 0.452л

5
В наличии 1 шт.
Фотография товара Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/60 мл, сталь нержавеющая, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/60 мл, сталь нержавеющая, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 450

Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/60 мл, сталь нержавеющая, черный

15
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Рустик», произведённого компанией ChiedoCover
от5904
610 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Рустик»

14
В наличии 332 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая, 10,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от4 100

Кастрюля «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая, 10,5л

15
В наличии 12 шт.