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Тарелка пирожковая «Скейп» - фото 1Тарелка пирожковая «Скейп» - фото 2

Тарелка пирожковая «Скейп»

Артикул: CH-063-305
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина155 мм
  • Глубина135 мм
  • Вес0.170 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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