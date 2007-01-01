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Лоток для подачи дуб - фото 1

Лоток для подачи дуб

Артикул: CH-062-413
10 оценок
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Фотография товара Доска овальная для подачи из дуба, черная от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Доска для подачи дуб, коричневая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина265/162 мм
  • Высота40 мм
  • Вес0,705 кг
  • Материалдуб
  • Цветкоричневый
  • ФормаПрямоугольная

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