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Ложка чайная, «Адам», хромоникелевая сталь, 15,4 см, металлическая - фото 1Ложка чайная, «Адам», хромоникелевая сталь, 15,4 см, металлическая - фото 2Ложка чайная, «Адам», хромоникелевая сталь, 15,4 см, металлическая - фото 3

Ложка чайная, «Адам», хромоникелевая сталь, 15,4 см, металлическая

Артикул: CH-061-928
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 9 924.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина154 мм
  • Вес0,42 кг
  • Материалхромированная сталь
  • Цветметаллический

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